Суд направил приставам материалы по делу о штрафе Twitter

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Таганский суд Москвы направил приставам материалы о взыскании с компании Twitter штрафа в размере около 9 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Twitter с начала года не выплатил ни одного из наложенных на него штрафов, в настоящее время в силу вступило взыскание штрафов на сумму 8,9 миллиона рублей. Материалы направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания", – рассказала собеседница агентства.

Всего на Twitter наложены штрафы общей суммой 45 миллионов рублей. В отношении большей части этой суммы решения пока не вступили в силу.

В суде также уточнили, что TikTok и Google частично выплатили штрафы на сумму 6,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор намерен применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter в связи с неудалением противоправного контента.

