Суд оштрафовал Google еще на 2 млн руб

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Таганский мировой суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Решением 422 судебного участка мирового суда Google признан виновным по статье 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в 2 миллиона рублей", – отметили в пресс-службе.

Речь идет о неудалении информации или интернет-страницы, в отношении которой законодательством РФ предусмотрена такая обязанность.

17 августа суд оштрафовал Google на 14 миллионов рублей по пяти административным искам. Тогда компанию признали виновной в неудалении запрещенного контента, отказе локализовать данные граждан РФ и неудалении интернет-страниц, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

