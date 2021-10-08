Google грозит штраф до 8 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент

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Мировой суд в Москве зарегистрировал два протокола в отношении компании Google, в соответствии с которыми ей грозит штраф на общую сумму до 8 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й мировой судебный участок Таганского района.

Заседание по данному вопросу назначено на 8 ноября.

Ранее Таганский районный суд столицы оставил в силе штрафы на 6 миллионов рублей, назначенные копании Facebook за неудаление запрещенного контента.

Без изменения оставили постановление мирового судьи, которым компания признана виновной в совершении административных правонарушений по статье "Нарушение порядка ограничения доступа к информации".