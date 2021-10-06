Суд оставил в силе штрафы Facebook за неудаление запрещенного контента

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Таганский районный суд столицы оставил в силе штрафы на 6 миллионов рублей, назначенные копании Facebook за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняется, без изменения оставили постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района столицы от 22 июля, которым компания признана виновной в совершении административных правонарушений по статье "Нарушение порядка ограничения доступа к информации".

Накануне стало известно, что компанию Facebook впервые оштрафуют на сумму от 1/20 до 1/10 годовой выручки за неудаление опасного для россиян контента.

Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc составил административный протокол, в котором содержатся ссылки на девять материалов.