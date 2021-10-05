Facebook оштрафуют за неудаление опасной для россиян информации

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Компанию Facebook впервые оштрафуют на сумму от 1/20 до 1/10 годовой выручки за неудаление опасного для россиян контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

"Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc составил административный протокол за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежит Facebook)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в протоколе содержатся ссылки на девять материалов, по которым Роскомнадзор с 2019 года направил более 110 уведомлений.

Ведомство передаст административный протокол в суд, который назначит заседание и определит точную сумму штрафа.

Ранее мировой суд Таганского района удовлетворил просьбу компании Facebook об отсрочке выплаты штрафов на сумму 26 миллионов рублей. Срок уплаты был продлен до 4 октября.

