Facebook оштрафуют за неудаление опасной для россиян информации

17:30
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Компанию Facebook впервые оштрафуют на сумму от 1/20 до 1/10 годовой выручки за неудаление опасного для россиян контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
"Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc составил административный протокол за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежит Facebook)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в протоколе содержатся ссылки на девять материалов, по которым Роскомнадзор с 2019 года направил более 110 уведомлений.
Ведомство передаст административный протокол в суд, который назначит заседание и определит точную сумму штрафа.
Ранее мировой суд Таганского района удовлетворил просьбу компании Facebook об отсрочке выплаты штрафов на сумму 26 миллионов рублей. Срок уплаты был продлен до 4 октября.
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