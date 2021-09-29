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Технологии

29 сентября, 20:28

Суд в Москве предоставил Facebook отсрочку для выплаты штрафов на 26 млн рублей

суды технологии

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Мировой суд Таганского района удовлетворил просьбу компании Facebook об отсрочке выплаты штрафов на сумму 26 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановлениями мировoго судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы от 29.09.2021 года заявления "Фейсбук инк." (Facebook Inc.) об отсрочке исполнения постановлений, которыми на "Фейсбук" наложены административные штрафы в размере 26 миллионов рублей, удовлетворены", – заявили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что срок уплаты штрафов был продлен до 4 октября.

Как сообщалось, компания Facebook обратилась в Таганский суд с просьбой предоставить ей отсрочку выплаты штрафов в связи с техническими проблемами при переводе денежных средств.

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