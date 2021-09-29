Суд в Москве предоставил Facebook отсрочку для выплаты штрафов на 26 млн рублей

29 сентября, 20:28
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Мировой суд Таганского района удовлетворил просьбу компании Facebook об отсрочке выплаты штрафов на сумму 26 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
"Постановлениями мировoго судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы от 29.09.2021 года заявления "Фейсбук инк." (Facebook Inc.) об отсрочке исполнения постановлений, которыми на "Фейсбук" наложены административные штрафы в размере 26 миллионов рублей, удовлетворены", – заявили в пресс-службе суда.
Там уточнили, что срок уплаты штрафов был продлен до 4 октября.
Как сообщалось, компания Facebook обратилась в Таганский суд с просьбой предоставить ей отсрочку выплаты штрафов в связи с техническими проблемами при переводе денежных средств.
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