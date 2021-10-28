Россия изготовит еще один "Союз" для космических туристов к 2024 году

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Компания "Главкосмос" заказала изготовление корабля "Союз" для космических туристов за 2,8 миллиарда рублей. Судно подготовят к 2024 году, передает РИА Новости.

"Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора на изготовление транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" между Главкосмосом (заказчик) и РКК "Энергия" (исполнитель) по ориентировочной (уточняемой) цене в размере 2 799 563 518 рублей 50 копеек", – указано на сайте производителя.

Ранее сообщалось, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" изготовит два корабля "Союз" для полетов космических туристов в срок до 31 декабря 2023 года.

Глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко ранее заявил, что стоимость полета туристов на корабле "Союз" составит 50 миллионов долларов. В частности, данная сумма дополнительно покроет стоимость эксплуатации скафандров.

