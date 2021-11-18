Пуск ракеты "Протон-М" с Байконура отложили на 12 декабря

Фото: ГК "Роскосмос"/ТАСС

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" отложили до 12 декабря. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.

"Мы его переносим на 12 декабря", – подтвердил Рогозин.

Он объяснил, что перенос связан с необходимостью доработки разгонного блока.

Изначально запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс" планировался на 2020 год. Однако в связи с пандемией коронавируса возникли затруднения при доставке полезной нагрузки для аппаратов.

Позднее в "Роскосмосе" сообщили, что пуск должен состояться 6 декабря текущего года с космодрома "Байконур".