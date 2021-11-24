Ракета "Союз" с модулем "Причал" стартовала с Байконура

Фото: "Роскосмос"/Сергей Рязанский

Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс М-УМ" стартовала с Байконура. Событие транслировалось на сайте "Роскосмоса".

Ракета доставит к МКС узловой модуль "Причал". Полет "Причала" к МКС займет двое суток.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что модуль "Причал" даст возможность пристыковать к МКС новый российский космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне. Он станет последним модулем, введенным в состав российского сегмента МКС.

До этого Россия пристыковала к МКС многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Это произошло после 14-летнего ожидания на Земле и 8-дневного полета.

