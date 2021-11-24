Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

16:59

Ракета "Союз" с модулем "Причал" стартовала с Байконура

наука

Фото: "Роскосмос"/Сергей Рязанский

Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс М-УМ" стартовала с Байконура. Событие транслировалось на сайте "Роскосмоса".

Ракета доставит к МКС узловой модуль "Причал". Полет "Причала" к МКС займет двое суток.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что модуль "Причал" даст возможность пристыковать к МКС новый российский космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне. Он станет последним модулем, введенным в состав российского сегмента МКС.

До этого Россия пристыковала к МКС многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Это произошло после 14-летнего ожидания на Земле и 8-дневного полета.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать