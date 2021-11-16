Названа дата первой стыковки корабля "Союз" к новому модулю МКС "Причал"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Транспортный корабль "Союз" впервые пристыкуется к новому модулю Международной космической станции (МКС) "Причал" в марте 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отделения пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия" Рустама Абдулхаликова.

"18 марта он (модуль "Причал". – Прим. ред.) уже примет следующий корабль "Союз", – рассказал он.

Ранее грузовой корабль "Прогресс МС-17" успешно причалил к модулю на "Наука" МКС.

Такая "перепарковка" позволила подготовить станцию к приему нового и последнего модуля российского сегмента "Причал". Его планируют отправить к станции 24 ноября.