Грузовой корабль "Прогресс" причалил к модулю "Наука"

Корабль "Прогресс МС-17" успешно "перепарковали" на МКС. Российский грузовик, который накануне отошел от станции на 185 километров, через 29 часов причалил к модулю "Наука". Прямую трансляцию вели на сайте Роскосмоса.

Стыковка к "Науке" прошла в автоматическом режиме. Такая "перепарковка" позволила подготовить МКС к приему нового и последнего модуля российского сегмента "Причал". Его планируют отправить к станции 24 ноября.

Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция. Это россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, а также астронавты из Соединенных Штатов, Франции и Японии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.