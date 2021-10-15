Ориентацию МКС восстановили после временного сбоя

Международная космическая станция восстановила ориентацию в пространстве после временного сбоя. Угрозы экипажу нет. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Проблемы возникли при тестировании двигателей корабля, на котором на Землю через 2 дня должен вернуться киноэкипаж. Пока на борту МКС находятся 10 человек, в том числе актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко.

Трое 17 октября отправятся домой. Это съемочная группа и космонавт Олег Новицкий. Они приземлятся в казахстанской степи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.