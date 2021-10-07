Шипенко рассказал, как проходят съемки фильма "Вызов" на МКС

Фото: roscosmos.ru

Съемки картины "Вызов" на МКС идут по плану, а между дублями киноэкипаж успевает заглядывать в иллюминаторы станции, рассказал режиссер Клим Шипенко наземному специалисту, сообщает РИА Новости.

"Мы сняли несколько сцен, две конкретно. Мы практически в графике, в котором планировали находиться… сегодня пока все идет по плану", – заявил режиссер.

Космический корабль "Союз МС-19" с актерами Юлией Пересильд и Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур во вторник, 5 октября.

Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Планируется, что киноэкипаж проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

Фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. Главную роль в картине сыграет Пересильд.

