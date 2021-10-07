Киноэкипаж посетил американский сегмент МКС

Фото: roscosmos.ru

Киноэкипаж побывал в американском сегменте Международной космической станции. Об этом стало известно из переговоров космонавтов с Землей, пишет РИА Новости.

Сообщается, что космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд провели в модуле Columbus приватные медицинские конференции.

Космический корабль "Союз МС-19" с Пересильд и Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября.

Сообщалось, что транспортник не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Командир экипажа Антон Шкаплеров перешел на ручное управление по распоряжению подмосковного Центра управления полетами.

Планируется, что съемочная команда проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.