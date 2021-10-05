Корабль со съемочной группой не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме

Фото: "Роскосмос"

Пилотируемый корабль "Союз МС-19", на борту которого находится съемочная группа картины "Вызов", не может состыковаться с Международной космической станцией в автоматическом режиме. Командир экипажа Антон Шкаплеров перешел на ручное управление.

Согласно данным "Роскосмоса", отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения "Курс" поочередно произошел при причаливании корабля к МКС. Перейти на ручное управление командиру экипажа Шкаплерову велел подмосковный Центр управления полетами.

Космический корабль с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября. Ожидалось, что в 15:12 по московскому времени экипаж причалит к модулю "Рассвет" отечественного сегмента МКС.

Открытие люков и переход экипажа на борт станции намечены на 17:05.

Первый в истории художественный фильм, снятый в космосе, получил рабочее название "Вызов". Картина расскажет об отважной женщине-враче, которая отправится на МКС, чтобы спасти космонавта.

