Корабль со съемочной группой не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме

Фото: "Роскосмос"
Пилотируемый корабль "Союз МС-19", на борту которого находится съемочная группа картины "Вызов", не может состыковаться с Международной космической станцией в автоматическом режиме. Командир экипажа Антон Шкаплеров перешел на ручное управление.
Согласно данным "Роскосмоса", отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения "Курс" поочередно произошел при причаливании корабля к МКС. Перейти на ручное управление командиру экипажа Шкаплерову велел подмосковный Центр управления полетами.
Космический корабль с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября. Ожидалось, что в 15:12 по московскому времени экипаж причалит к модулю "Рассвет" отечественного сегмента МКС.
Открытие люков и переход экипажа на борт станции намечены на 17:05.
Первый в истории художественный фильм, снятый в космосе, получил рабочее название "Вызов". Картина расскажет об отважной женщине-враче, которая отправится на МКС, чтобы спасти космонавта.
Корабль с киноэкипажем достиг околоземной орбиты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: