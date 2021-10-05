В NASA прокомментировали запуск "Союза МС-19" с киноэкипажем

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В Центре управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас) прокомментировали запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19".

"Это был безупречный взлет, все прошло штатно", – приводит "Интерфакс" сообщение ЦУП.

На борту пилотируемого корабля "Союз МС-19" находится съемочная группа первого художественного фильма, который снимут в космосе. Корабль взял курс на Международную космическую станцию.

Предполагается, что полет корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 17 минут. Стыковку корабля с модулем "Рассвет" МКС осуществят в 15:12 по московскому времени.

В состав экипажа корабля вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

Лента с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправилась в космос, чтобы спасти космонавта.

