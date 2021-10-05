Киноэкипаж исполнил "гагаринскую" традицию перед полетом к МКС

Фото: roscosmos.ru

Автобус с экипажем космического корабля "Союз МС-19", который отправится к МКС для съемок фильма "Вызов", остановился на пути к стартовой площадке, чтобы выполнить так называемую гагаринскую традицию. Об этом сообщает РИА Новости.

В прежние времена, как объяснил космонавт Олег Котов, автобусы с экипажами останавливались на половине пути, чтобы дождаться, когда уйдет поезд, заправляющий ракету. Паузу космонавты использовали, чтобы справить нужду. Ей перед знаменитым полетом воспользовался и Юрий Гагарин: он вышел из автобуса и помочился на его колесо. Сегодня же поход в туалет не совсем актуален, поскольку космонавты используют памперсы: теперь в это время основной экипаж обычно прощается с дублирующим.

После того как заправка космического корабля была завершена, автобусы продолжили движение.

В состав основного экипажа входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина. Планируется, что они проведут на орбите 12 дней.

За это время киноэкипаж снимет на орбите первый в истории освоения космоса художественный фильм. Картина получила рабочее название "Вызов". Лента расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта.

