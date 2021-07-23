"Роскосмос" опубликовал первые фото актрисы Пересильд в скафандре

Фото: roscosmos.ru
"Роскосмос" представил первые фотографии актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко в скафандрах, сделанные во время тренировки на тренажере космического корабля "Союз МС". Снимки опубликованы на сайте госкорпорации.
Отмечается, что тренировка длилась четыре часа, в ней также принимали участие космонавт Антон Шкаплеров.
"В ходе практического занятия экипаж выполнял операции по подготовке к старту и выведению корабля на орбиту, осуществлял контроль состояния систем корабля и проводил проверку его герметичности после отделения от ракеты-носителя", – говорится в сообщении.
Также под руководством Шкаплерова экипаж успешно провел тренировку по сближению с Международной космической станцией (МКС), а также ее облету и ручному причаливанию.
Ранее стало известно, что съемочную группу фильма "Вызов" и провиант для нее доставят на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле "Союз МС-19".
Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года и осуществится с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19". Создателями первого художественного фильма в космосе стали госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White.
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