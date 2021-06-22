Пересильд отправится на съемки в космос с едой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Съемочную группу фильма "Вызов" и провиант для нее доставят на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле "Союз МС-19". Об этом заявил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

"(Еда) на "Союзе" полетит, когда они полетят, потому что там срок небольшой", – объяснил специалист, имея в виду срок полета.

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года и осуществится с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19". Создателями первого художественного фильма в космосе стали госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White.

