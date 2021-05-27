Актрису Юлию Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"

Фото: Instagram/juliaperesild

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прошли первую тренировку по управлению космическим кораблем "Союз" в Центре подготовки космонавтов.

Снимок, который был сделан внутри тренажера, Пересильд опубликовала в своем Instagram.

"Уже много чего узнали, опробовали, но впереди еще бесконечность. Мы готовы, идем вперед", – написала актриса.

Она рассказала подписчикам, что проходит обучение по экспресс-программе, которая включает в себя теоретические и практические занятия.

На МКС Пересильд и Шипенко полетят с космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле "Союз МС-19", обратно на Землю вернутся уже с космонавтом Олегом Новицким на "Союзе МС-18".

Полет на МКС актриса и режиссер совершат в рамках съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории кинокартина, которую снимут на орбите Земли.