Герой России раскритиковал отправку актеров на МКС

Фото: NASA
Неподготовленные члены съемочной группы фильма "Вызов" могут тяжело перенести полет. Такое мнение выразил космонавт, герой России Михаил Корниенко, сообщает "Газета.ру".
По его словам, вместо актеров в проект нужно было позвать профессиональных космонавтов.
"Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за два миллиарда рублей? У нас в отряде есть девочка Аня Кикина – ее можно было бы отправить, она во всяком случае профессионалка", – уточнил Корниенко.
Он также добавил, что картину мог бы снять и действующий экипаж МКС.
"Я снимал год на орбите фильм, три миллиона просмотров, идет давным-давно на всех каналах. И мы бы сняли не хуже, чем Пересильд с этим режиссером, а лучше", – отметил космонавт.
Кроме того, он заявил, что такие проекты должны быть реализованы в рамках коммерческой космонавтики.
Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября.
Их рекомендовали к назначению в основной экипаж по итогам конкурса.
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