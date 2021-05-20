На МКС починили американскую систему получения воды

Фото: NASA
Космонавты Международной космической станции починили американскую систему получения воды (WPA). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.
"Хорошие новости. WPA включена и перерабатывает воду. На данный момент никаких отказов нет", – говорится в сообщении.
Уточняется, что система, расположенная в американском модуле "Транквилити", вышла из строя неделей ранее. Однако угрозы для жизни астронавтов поломка не представляла, так как запаса питьевой воды может хватить на несколько месяцев. WPA предназначена для переработки конденсата атмосферной влаги и мочи в питьевую воду, аналогичные системы имеются и в российском сегменте станции.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что с 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и создаст собственную орбитальную станцию, состоящую из пяти модулей, один из которых предназначен для космических туристов. Позже он пояснил, что решение обусловлено старением конструкций и железа на МКС, что в перспективе может привести к катастрофе.
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