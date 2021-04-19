Вице-премьер РФ Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

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Состояние конструкций Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, может привести к необратимым последствиям. Это нельзя допускать", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Накануне Борисов рассказал, что после 2025 года РФ выйдет из проекта МКС, а также будет работать над своей национальной станцией. Помимо этого, стало известно о планах пилотируемых полетов на Луну и миссии на Марс с использованием ядерного буксира.