Пересильд выбрала цвет и фасон одежды для полета на МКС

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Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров выбрали одежду для своего полета на МКС, сообщила главный руководитель Института медико-биологических проблем РАН Светлана Крютченко.

"Выбраны экипажные сменные комбинезоны. У них будут три одинаковых комбинезона, в которых они появляются на борту традиционно. Они зеленого цвета с красной отделкой", – приводит слова Крютченко РИА Новости.

Она также подчеркнула, что помимо комбинезона каждому космонавту полагается три комплекта белья и один комплект, состоящий из рубашки-поло с шортами или брюками. По словам ученой, Пересильд выбрала себе рубашку-поло и шорты.

Крютченко также сообщила, что для актрисы дополнительно будут поставлены топики для смены и нижнее белье, кроме того, Пересильд возьмет с собой в космос косметику.

Ранее стало известно, что съемочную группу фильма "Вызов" и провиант для нее доставят на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле "Союз МС-19".

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года и осуществится с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19". Создателями первого художественного фильма в космосе стали госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White.