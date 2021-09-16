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Культура

12:20

Актриса Пересильд отправится на МКС для спасения космонавта

культура кино

Фото: ТАСС/ЦПК/"Роскосмос"

Фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. Главную роль в картине сыграет актриса Юлия Пересильд, сообщает ТАСС.

Шипенко отметил, что в центре фильма окажется женщина-врач, которая никогда не соприкасалась с космической сферой.

"Ей предложат полететь на МКС и спасти жизнь космонавту. Делать это придется в условиях, которые не приспособлены к медицинским вмешательствам", – рассказал режиссер "Вызова".

Часть фильма расскажет о подготовке героини Пересильд к полету в космос, другая – непосредственно о миссии.

"Это будет жизненная драма, основанная в каком-то смысле на нашем опыте. Когда я придумывал концепцию этого проекта, то решил, что фильм должен быть близок и понятен всем людям, особенно большинству из нас – тем, кто не летал в космос", – заключил Шипенко.

Съемки фильма пройдут на МКС. Старт экспедиции состоится 5 октября. Съемочную группу начали готовить к полету уже в мае. Тогда Пересильд рассказала, что им выдали несколько учебников по бортинженерии.

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