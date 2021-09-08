Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

10:44

Актриса Пересильд и режиссер Шипенко начали сдачу итоговых экзаменов перед полетом на МКС

культура

Фото: depositphotos/3DSculptor

Экипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова приступил к сдаче итоговых экзаменов перед полетом на Международную космическую станцию (МКС) для съемки первого художественного фильма в космосе, рассказали в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом сообщает РИА Новости.

"В ЦПК начались комплексные экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС-19", – сказали в пресс-службе.

В среду, 8 сентября, основной экипаж в составе Шкаплерова, Шипенко и Пересильд сдаст экзамен на тренажере российского сегмента МКС. Члены дублирующего экипажа – космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина – в этот же день сдадут экзамен на тренажере транспортного корабля "Союз МС".

В четверг, 9 сентября, экипажи поменяются местами. После этого им будет предоставлена неделя отдыха, а 16 сентября экипажи будут допущены к дальнейшей предстартовой подготовке на Байконуре. Вылет на космодром запланирован на 18 сентября.

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года и осуществится с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19". Создателями первого художественного фильма в космосе стали госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White.

МКС поднимут на километр ради корабля со съемочной группой

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать