Актриса Пересильд и режиссер Шипенко начали сдачу итоговых экзаменов перед полетом на МКС

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Экипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова приступил к сдаче итоговых экзаменов перед полетом на Международную космическую станцию (МКС) для съемки первого художественного фильма в космосе, рассказали в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом сообщает РИА Новости.

"В ЦПК начались комплексные экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС-19", – сказали в пресс-службе.

В среду, 8 сентября, основной экипаж в составе Шкаплерова, Шипенко и Пересильд сдаст экзамен на тренажере российского сегмента МКС. Члены дублирующего экипажа – космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина – в этот же день сдадут экзамен на тренажере транспортного корабля "Союз МС".

В четверг, 9 сентября, экипажи поменяются местами. После этого им будет предоставлена неделя отдыха, а 16 сентября экипажи будут допущены к дальнейшей предстартовой подготовке на Байконуре. Вылет на космодром запланирован на 18 сентября.

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года и осуществится с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19". Создателями первого художественного фильма в космосе стали госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White.

