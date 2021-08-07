Представлена эмблема полета для съемки первого художественного фильма на МКС

Фото: facebook.com/anton.shkaplerov

Космонавт Антон Шкаплеров представил эмблему их с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко полета на Международную космическую станцию (МКС) для съемки первого художественного фильма в космосе. Космонавт поделился изображением в социальных сетях.

"Друзья, до полета корабля Союз МС-19 остается менее двух месяцев, и сегодня я хочу поделиться с вами эмблемой нашего экипажа", – написал Шкаплеров в посте в ВКонтакте.

На рисунке показана взлетающая ракета-носитель Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-19. Среди изображенных на эмблеме звезд желтая означает МКС, а три белые звезды – экипаж Союза МС-19. Также на нее помещены кинопленка с названием фильма Вызов и кардиограмма.

"Волнение от полета непрофессиональных участников космического полета отражено в изолинии кардиограммы, символизирующей биение их сердец", – отметил космонавт.

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года и осуществится с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19". Создателями первого художественного фильма в космосе стали госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White.

Ранее "Роскосмос" представил первые фотографии актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко в скафандрах, сделанные во время тренировки на тренажере космического корабля "Союз МС". Отмечается, что тренировка длилась четыре часа, в ней также принимали участие космонавт Антон Шкаплеров.