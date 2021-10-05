Стыковка корабля с Юлией Пересильд на борту с МКС. Прямой эфир

"Роскосмос" ведет прямую трансляцию стыковки корабля "Союз МС-19" с МКС. На борту находится первый в истории космических полетов киноэкипаж – актриса Юлия Пересильд , режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

В ходе экспедиции будут проходить съемки игрового фильма, который носит пока рабочее название "Вызов".

В беседе с журналистами режиссер Клим Шипенко рассказал, что картина будет посвящена отважной женщине-врачу, которая отправилась в космос ради спасения человеческой жизни.