Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на МКС

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Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые 5 октября отправятся на МКС, в первые дни могут столкнуться с тошнотой, отекшим от прилива крови к голове лицом, мигренями и трудностями с координацией. Об этом рассказал в интервью РИА Новости инструктор – космонавт-испытатель 1-го класса Олег Котов.

"После выхода на орбиту может возникать небольшая иллюзия обратного кувырка, головокружение, но, как правило, за три часа полета сложно получить какие-то болезненные реакции", – рассказал космонавт.

После стыковки с МКС начнется период адаптации к невесомости, занимающий обычно до 5 суток. Он уточнил, что тесты, которые проходят на земле, не могут заранее показать, кто и как будет переносить невесомость.

Чтобы пережить этап адаптации, в корабле "Союз" и на МКС есть определенные аптечки для избавления от симптомов болезни движения.

"У них есть побочный эффект – седативное действие препаратов. В моей практике был случай, когда человек проспал на препаратах почти два дня, приходя в себя, пытаясь что-то поесть", – рассказал Котов.

Однако при симптомах, которые невозможно вылечить с помощью имеющейся аптечки, принимается решение об экстренной эвакуацией со станции.

Также космонавт рассказал, что сценарий фильма "Вызов" о проведении хирургической операции на МКС является художественным вымыслом, потому что такая медицинская помощь невозможна в реальности.

"С точки зрения хирургии максимум на станции можно зашить сосуд, пришить кожный лоскут. Никаких полостных операций, никаких серьезных сосудистых операций, никакой нейрохирургии", – отметил эксперт.

Запуск космического корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 5 октября 2021 года.

В состав основного экипажа входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина. Планируется, что космонавты и съемочная группа проведут на орбите 12 дней.

На данный момент на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале и в кинотеатре "Москино Космос".

