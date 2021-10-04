Космонавт рассказал, что мешает сну в космосе

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Отсутствие опоры во время сна, шум техники, постоянно включенный свет делают сон в космосе неудобным, рассказал в интервью РИА Новости инструктор – космонавт-испытатель 1-го класса Олег Котов.
"Спать, не касаясь стенок, неудобно. Ты просто паришь в спальном мешке. Даже если ты за день вымотался, очень устал, все равно тяжело заснуть. Пытаешься найти удобное положение, упереться ногами и головой, чтобы создать видимость хоть какого-то давления", – объяснил космонавт.
По его словам, внутри спальных мешков отсутствует конвекция воздуха, из-за этого становится душно. Поэтому приходится высовывать наружу конечности, используя специальные карманы.
Также Котов рассказал, какие условия ждут киноэкипаж, который отправится в космос 5 октября в составе пяти человек. Он уточнил, что двум из них придется спать вне кают, прикрепив спальные мешки у стен модулей.
"Для этих двоих ночной сон будет труден еще и потому, что на МКС полностью не выключают освещение, а также слышен шум вентиляторов и работающего оборудования. После такого начать работать, а планы на съемку очень напряженные, будет очень трудно. Им не позавидуешь на самом деле", – отметил эксперт.
Ранее стало известно, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко попробуют себя в роли бортинженеров пилотируемого космического корабля "Союз МС-19". Съемочная группа первого в истории художественного фильма в открытом космосе отправится к МКС 5 октября с космодрома Байконур.
МКС поднимут на километр ради корабля со съемочной группой
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