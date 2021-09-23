Российский космонавт рассказал, почему важны полеты на Луну

Фото: космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев
Российский космонавт рассказал, зачем необходимы полеты на Луну. По мнению Михаила Корниенко, Луна является прекрасной базой, поэтому закономерно привлекает внимание в борьбе за влияние. Однако реальных возможностей для регулярных пилотируемых полетов на естественный спутник Земли нет ни у одной страны. Об этом летчик-космонавт заявил в разговоре с "Лентой.ру".
Недавно госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение работ по тематике пилотируемых полетов на Луну. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Корниенко отметил, что целями научно-исследовательской работы являются разработка предложений, рекомендаций и требований к перспективным технологиям и системам ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, а также решение медико-биологических проблем при работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности спутника Земли.
Космонавт полагает, что амбициозные планы "Роскосмоса" представляют собой не более чем беспочвенные заявления. Он убежден, что проект вряд ли будет реализован в ближайшее время, поскольку в материалах закупки нет информации о четких сроках.
"Это просто заявление на публику, так же, как и у Илона Маска с его полетами на Марс. Для полетов на Луну нужна тяжелая ракета, а ее нет ни у нас, ни у американцев, ни у китайцев", – пояснил космонавт.
Однако, отмечает Корниенко, такие полеты действительно являются следующим необходимым шагом для освоения человечеством космоса. По мнению летчика, Луна является отличной базой, в том числе и военной. По его словам, милитаризировать естественный спутник Земли вовсе не обязательно, однако покорение Луны и Марса – те шаги, которые человечество должно предпринять в космосе.
"По орбите мы уже налетались. Этот спутник и так уже распродают по частям, в то время как там очень много полезных ископаемых. К сожалению, на данный момент возможностей к освоению Луны, Марса я не вижу. У нас тем более", – заключил Корниенко.
Ранее стало известно, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия планирует осуществлять на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.
Кроме того, "Роскосомос" не первый год готовит научную миссию "Луна-25". Первоначально предполагалось, что датой миссии станет октябрь 2021 года, однако в конце августа запуск перенесли на май 2022 года. Это связано с тем, что специалисты не успели подготовить аппарат к полету.
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