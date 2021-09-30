В "Роскосмосе" рассказали о ссоре двух советских космонавтов из-за спиртовой настойки

Фото: фотохроника ТАСС
В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов поссорились на орбитальной станции "Салют-4" из-за спиртовой настойки. Об этом сообщается в журнале "Русский космос", который выпускает "Роскосмос".
На станцию космонавты прилетели в мае 1975 года. Экспедиция планировалась на 28 дней, однако после ее продлили на 35 дней. Тогда для поддержания иммунитета космонавтов в длительном полете в бортовой аптечке была небольшая пластиковая бутылка спиртовой настойки элеутерококка.
"Петр Ильич и Виталий Иванович решили ее ополовинить в начале полета, а допить в конце, чтобы легче проходила реадаптация на Земле. Когда им продлили полет почти в два раза, они решили подкрепиться этой настойкой. Но оказалось, что ее осталось 50 граммов, не больше", – говорится в публикации.
Каждый из них считал, что настойку выпил его коллега, поэтому затаили друг на друга обиду и практически перестали разговаривать. Через несколько дней Севастьянов все же предложил Климуку допить остатки. Тогда выяснилось, что в бутылочке остался лишь противный горький концентрат, а спирт испарился сквозь пластик.
На МКС алкоголь официально запрещен, потому что его пары могут привести к поломке оборудования.
Ранее космонавт рассказал, почему важны полеты на Луну. По мнению Михаила Корниенко, Луна является прекрасной базой, поэтому закономерно привлекает внимание в борьбе за влияние.
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