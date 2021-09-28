В NASA не заметили подлетевший к Земле астероид

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Астероид размером со статую Свободы пролетел рядом с Землей и остался незамеченным NASA. Об этом сообщает Daily Mail.

Небесное тело под названием 2021 SG 16 сентября приблизилось к Земле на 246 тысяч километров, что почти в два раза меньше, чем расстояние до Луны. При этом увидели астероид только на следующий день.

По словам директора Центра изучения околоземных объектов Пола Чодаса, это произошло из-за того, что небесное тело двигалось по эксцентричной орбите от Меркурия до пояса астероидов в обход Марса.

Размеры 2021 SG составили от 42 до 93 метров в разных частях. При этом диаметр астероида оказался в несколько раз выше, чем у метеорита, упавшего в районе Челябинска в 2013 году.

Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров ранее рассказал, насколько вероятно столкновение Земли с гигантским астероидом.

По словам специалиста, человечество не располагает всеми данными и значительное число космических объектов недоступны для наблюдений.