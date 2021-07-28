Астроном рассказал, могут ли земляне пропустить надвигающуюся катастрофу из космоса

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Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал Москве 24, какую угрозу несут астероиды, пересекающие орбиту Земли.

Ранее научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях выпустил отчет, в котором называется реальное количество астероидов и комет, пересекающих орбиту Земли. По оценкам ученых, речь идет более чем о 25 тысячах подобных объектов, из которых идентифицировано лишь около 40% значительных по размеру, сближающихся с нашей планетой.

"Можно сказать, что и 10%, а не 40%. Но в целом меньшинство, это несомненно. И это означает, что мы просто мало знаем", – заявил Гончаров.





Георгий Гончаров ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Наблюдать эти объекты непросто, не все видно. Некоторые почти всегда безнадежно скрываются в лучах Солнца – так уж расположены их орбиты.

Подавляющее большинство небольших космических объектов человеку недоступны, отмечает специалист. По его словам, 99% десятиметровых камней никак не наблюдаются, то есть являются практически неизвестными, а их столкновение с поверхностью Земли заранее предугадать почти невозможно.

"Над Челябинском был типичный из таких астероидов. И ущерб тогда был типичный. Это такой классический случай", – указал Гончаров и добавил, что при текущих темпах заселения Земли случаи, подобные челябинскому, могут происходить ежегодно.

Тем не менее катастроф с большими астероидами опасаться не стоит, отмечает Гончаров. Объекты, которые несут серьезную угрозу, незамеченными не останутся, уверяет специалист.





Георгий Гончаров ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Астероид длиной 100 километров незаметно не подкрадется. Даже километровый незаметно не подкрадется – деньги платятся, люди работают над этим. Граница проходит где-то в районе размера 100 метров – можно с оптимизмом сказать, что стометровый астероид мы тоже увидим заранее.

Ранее ученые открыли самую маленькую из известных мертвую звезду, чей размер сопоставим с Луной. Объект, расположенный в 130 световых годах от Земли, является белым карликом – сверхплотным ядром погибшей звезды, неспособным к термоядерному синтезу.