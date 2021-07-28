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19:27

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Астроном рассказал, могут ли земляне пропустить надвигающуюся катастрофу из космоса

Столкновение неизбежно? Стоит ли опасаться катастрофы с большими астероидами
наука безопасность эксклюзив

Фото: depositphotos/Paulpaladin

Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал Москве 24, какую угрозу несут астероиды, пересекающие орбиту Земли.

Ранее научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях выпустил отчет, в котором называется реальное количество астероидов и комет, пересекающих орбиту Земли. По оценкам ученых, речь идет более чем о 25 тысячах подобных объектов, из которых идентифицировано лишь около 40% значительных по размеру, сближающихся с нашей планетой.

"Можно сказать, что и 10%, а не 40%. Но в целом меньшинство, это несомненно. И это означает, что мы просто мало знаем", – заявил Гончаров.

Наблюдать эти объекты непросто, не все видно. Некоторые почти всегда безнадежно скрываются в лучах Солнца – так уж расположены их орбиты.
Георгий Гончаров
ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН

Подавляющее большинство небольших космических объектов человеку недоступны, отмечает специалист. По его словам, 99% десятиметровых камней никак не наблюдаются, то есть являются практически неизвестными, а их столкновение с поверхностью Земли заранее предугадать почти невозможно.

"Над Челябинском был типичный из таких астероидов. И ущерб тогда был типичный. Это такой классический случай", – указал Гончаров и добавил, что при текущих темпах заселения Земли случаи, подобные челябинскому, могут происходить ежегодно.

Тем не менее катастроф с большими астероидами опасаться не стоит, отмечает Гончаров. Объекты, которые несут серьезную угрозу, незамеченными не останутся, уверяет специалист.

Астероид длиной 100 километров незаметно не подкрадется. Даже километровый незаметно не подкрадется – деньги платятся, люди работают над этим. Граница проходит где-то в районе размера 100 метров – можно с оптимизмом сказать, что стометровый астероид мы тоже увидим заранее.
Георгий Гончаров
ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН

Ранее ученые открыли самую маленькую из известных мертвую звезду, чей размер сопоставим с Луной. Объект, расположенный в 130 световых годах от Земли, является белым карликом – сверхплотным ядром погибшей звезды, неспособным к термоядерному синтезу.

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