В Антарктиде нашли самое безжизненное место на Земле

Фото: depositphotos/Denis Burdin

Американские ученые обнаружили место на Земле, где не могут выжить даже микроорганизмы. Оно находится в Антарктиде в районе ледника Шеклтона. Об этом сообщает "Мир 24".

Микробиологи из Университета Колорадо в Боулдере отобрали более 200 образцов почвы в данной местности, ожидая выявить в них множество микроорганизмов – антарктические почвы, как правило, содержат минимум несколько тысяч бактерий на грамм. Однако в этих пробах специалисты не смогли найти никаких признаков жизни.

"Это первый случай, когда ученые обнаружили почвы, которые, похоже, не поддерживают никакой микробной жизни", – отметили эксперты.

Эти данные меняют представления о жизнестойкости микроорганизмов, поскольку ранее их удавалось обнаруживать даже в крайне неблагоприятных местах: в почве пустыни Атакама, внутри вулканов и на обшивке Международной космической станции.

По предположению ученых, причиной отсутствия жизни в собранных образцах почвы являются холод и засуха, характерные для местности вокруг ледника Шеклтона и представляющие серьезные препятствия для жизнедеятельности микроорганизмов.

"Это сочетание множества очень сложных условий окружающей среды, которые ограничивают жизнь больше, чем просто один фактор сам по себе", – пояснили ученые.

Ранее ученые из Университета штата Огайо в США обнаружили в образцах льда с Тибетского плато, возраст которых оценивается в 15 тысяч лет, генетические коды 33 вирусов, 28 из которых ранее не встречались.

Как минимум половина обнаруженных вирусов вернулась к жизни после того, как лед растаял. Это свидетельствует о серьезной проблеме, поскольку ежегодное уменьшение ледников Тибета может привести к высвобождению новых, неизученных патогенов, способных выживать в экстремальных условиях.