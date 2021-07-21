Во льдах Тибета обнаружили древние вирусы

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Ученые из Университета штата Огайо в США обнаружили в образцах льда с Тибетского плато, возраст которых оценивается в 15 тысяч лет, генетические коды 33 вирусов, 28 из которых ранее не встречались. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Microbiome.

По словам авторов исследования, ледники, образовываясь, захватывают частицы пыли, газа, а также микроорганизмов, что позволяет на основе их проб получить данные о древнем климате, составе атмосферы, а также различных биологических существах.

Ученые обратили внимание на тот факт, что как минимум половина обнаруженных вирусов вернулась к жизни после того, как лед растаял. Это свидетельствует о серьезной проблеме, поскольку ежегодное уменьшение ледников Тибета может привести к высвобождению новых, неизученных патогенов, способных выживать в экстремальных условиях.

Как отметил один из участников исследования доктор Мэтью Салливан, у подобных вирусов есть так называемые сигнатуры генов, позволяющие им заражать клетки в очень холодных условиях. При этом ученые смогли разработать метод, позволяющий расшифровать эти сигнатуры: предполагается, что его можно будет применять в том числе на Марсе или Луне.

Авторы работы надеются, что их открытие поможет лучше узнать историю эволюции вирусов, а также понять, какие изменения происходили в окружающей среде в прошлом.

Ранее британские ученые обнаружили подо льдом Антарктиды ранее не исследованных живых. До этого считалось, что под шельфовыми ледниками нет жизни.

Исследователи пробурили скважину глубиной 900 метров, затем спустили на дно специальную видеокамеру и обнаружили непонятных живых существ, напоминающих губки. Согласно предварительной информации, они питаются метановыми струями, а также веществами, которые освобождаются при таянии ледников.

