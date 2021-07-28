ООН предупредила о большом количестве угрожающих Земле астероидов

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Научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях выпустил отчет, в котором называется реальное количество астероидов и комет, пересекающих орбиту Земли. Об этом пишет РИА Новости.
В документе утверждается, что на сегодняшний день известно о более чем 25 тысячах подобных объектов.
"По оценкам, идентифицировано лишь около 40% значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей", – заявляется в отчете.
За 2020 год всемирная сеть астрономических обсерваторий, находящаяся в более чем 40 государствах, зафиксировала почти 39,5 миллиона записей о наблюдениях астероидов и комет.
В документе также говорится, что на 17 апреля 2021 года ученые обнаружили 25 647 небесных объектов, сближающихся с Землей. При этом в прошлом году было найдено рекордное число комет и астероидов – 2 959.
В начале июля ученые открыли самую маленькую из известных звезду, чей размер сопоставим с Луной. Объект, расположенный в 130 световых годах от Земли, является белым карликом – сверхплотным ядром погибшей звезды, неспособным к термоядерному синтезу. Его диаметр не превышает 4 280 километров, при этом масса в 1,35 раза больше массы Солнца.
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