В космосе нашли сиротское облако размером с галактику

Фото: depositphotos/Outer_Space

Сиротское облако размером больше Млечного Пути обнаружили астрономы Университета Алабамы в Хантсвилле в межгалактическом пространстве. Об этом сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Облако состоит из горячего газа температурой 10–10 000 кельвинов. Его масса превышает 10 миллиардов Солнц. Такие показатели делают его массивнее некоторых галактик.

Объект помог обнаружить рентгеновский мультизеркальный телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства, а также телескоп VLT в Чили и японский телескоп "Субару". Первый прибор смог зафиксировать рентгеновское изображение облака, два других – его оптические изображения.

Ученые считают, что облако возникло из межзвездного газа. Оно было удалено из неизвестной родительской галактики в результате ударного давления. Объект обладает слабым магнитным полем с индуктивностью 6 микрогаусс. Облако способно подавлять гидродинамическую нестабильность, что позволяет ему существовать очень долго. Специалисты считают, что оно просуществовало уже сотни миллионов лет после удаления из родительской галактики.

Ранее ученые открыли самую маленькую из известных звезд, чей размер сопоставим с Луной. Объект, расположенный в 130 световых годах от Земли, является белым карликом – сверхплотным ядром погибшей звезды, неспособным к термоядерному синтезу. Его диаметр не превышает 4 280 километров, при этом масса в 1,35 раза больше массы Солнца.

