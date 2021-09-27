Астролог объяснила, для кого и чем опасен ретроградный Меркурий

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Астролог Светлана Драган рассказала Москве 24, чем опасен период ретроградного Меркурия с 27 сентября по 18 октября, а также кому в это время следует быть особенно осторожными.



Ретроградный Меркурий – явление, при котором создается видимое изменение в движении планеты. Оно происходит из-за положения Меркурия относительно Земли и движения их вокруг Солнца. Меркурий периодически замедляется и возникает оптическая иллюзия, при которой кажется, что планета идет назад. Такое время принято ассоциировать с нарушением привычного порядка вещей: с упадком сил, изменениями в финансовой сфере, ссорами и другими неприятностями.



"Ретроградный Меркурий всегда сложен для таких знаков, как Близнецы и Девы, потому что для этих знаков планета является практически ключевой. И всю динамику своей жизни они прочувствуют глубоко и событийно ее будут проживать", – сказала эксперт.

Во время ретроградного Меркурия, по мнению астролога, под прицелом окажутся документальные вопросы, деловые и личные взаимоотношения. "Многим придется испытать на себе опыт переоценки и отношений, всех представлений о том, как их строить", – пояснила она.





Светлана Драган астролог Нельзя инвестировать, брать взаймы, давать в долг в период с 27 сентября по 18 октября. Любые покупки могут оказаться не такими качественными, не такими нужными. Любой бизнес может испытывать на себе прессинг Меркурия, прежде всего нельзя ничего запускать в это время: запускать бизнес, давать ход делам.

При этом затянувшиеся проблемы в ретроград могут разрешиться, добавила специалист. Также могут появляться люди из прошлого. Если во взаимоотношениях с кем-либо были недопонимания, то к этим вопросам придется вернуться и пересмотреть свое отношение к ним.

Вместе с тем Драган предупредила о возможных проблемах с транспортом. "Если в это время вы вдруг задумали поставить машину на ремонт или что-то поменять в ней – это не лучшая идея, поскольку итог может не понравиться, не так могут сделать", – уточнила она.

Не стоит планировать поездки на первые дни ретроградного Меркурия, чтобы минимизировать неприятности. "В весь период внимание будет снижено, а в первые дни мы можем наблюдать, будто бы стало происходить больше аварий", – пояснила собеседница Москвы 24.





Светлана Драган астролог Самые опасные дни, когда может почувствоваться нелогичность происходящего, какие-то проблемы, с поездками связанные, с билетами, передвижениями, это как раз 27, 28 и 29 сентября. Многое может пойти не по плану. Ближе к концу, когда наступит 16,17 и 18 октября, опять вся деловая сфера может замереть.

Ранее астрономы зафиксировали мощное столкновение неизвестного космического объекта с Юпитером. Уточняется, что это произошло 13 сентября: астрономы-любители из разных частей планеты стали сообщать о вспышке на крупнейшей планете Солнечной системы. Снимками космического явления они поделились с научным сообществом.

Научный сотрудник лаборатории NTT Communication Science Laboratories в Киото Марк Делькруа, изучив кадры, пришел к выводу, что этот неизвестный объект мог быть остатком более крупной кометы или астероида, который был захвачен гравитацией Юпитера и распался на несколько частей.

