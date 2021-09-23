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18:02

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Эксперт объяснил, зачем России нужен полет на Луну

Миссия будущего. Почему Россия нацелилась на Луну
наука эксклюзив

Фото : "Роскосмос"/Сергей Кудь-Сверчков

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов в разговоре с Москвой 24 рассказал, для чего России необходимо готовить полет на Луну.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну. Он предполагает разработку требований к технике для осуществления подобных экспедиций. Общая сумма тендера составила 1,7 миллиарда рублей. Из документа известно, что в первых пилотируемых полетах Россия задействует ракету "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.

По словам Малахова, миссия позитивно скажется на развитии отечественной космонавтики.

"С одной стороны, это мода в исследованиях. С другой, она обоснована рядом наших текущих представлений о космосе и о том, что нам там делать. В целом эта миссия нужна, логична и обоснованна", – считает эксперт.

Луна в некотором плане не только "Роскосмосом", но и другими космическими агентствами считается плацдармом для отработки технологий дальнего космического полета и пребывания там людей. Просто потому, что она очень близко. Долететь туда можно всего за несколько дней – в случае необходимости доставлять туда нужное оборудование и эвакуировать экипаж при возникновении экстренной ситуации.
Алексей Малахов
старший научный сотрудник Института космических исследований РАН

Специалист считает, что сам полет россиянина на Луну – пока отдаленная перспектива.

"Сейчас запланированы три ближайшие автоматические миссии на Луну. Последняя из них – "Луна-27" – на 2025 год. Соответственно, до этого момента речи о полете человека туда, если следовать логике этой программы, быть не может", – рассказал Малахов.

Если в целом говорить о сложности отправки на Луну людей на текущем витке развития космонавтики, на мой взгляд, это задача десятилетия. То есть если в начале 2030-х годов мы сможем отправить туда российского космонавта, будет очень здорово.
Алексей Малахов
старший научный сотрудник Института космических исследований РАН

Стоимость полета россиянина на Луну собеседник Москвы 24 предположить затруднился. Однако он отметил, что в любом случае эти затраты будут не одномоментными, а распределятся на несколько лет.

Ранее российский космонавт Михаил Корниенко рассказал, зачем нужны полеты на Луну. По его словам, за Луну разворачивается борьба, так как она является хорошей базой, в том числе и военной.

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