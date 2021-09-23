Эксперт объяснил, зачем России нужен полет на Луну

Фото : "Роскосмос"/Сергей Кудь-Сверчков

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов в разговоре с Москвой 24 рассказал, для чего России необходимо готовить полет на Луну.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну. Он предполагает разработку требований к технике для осуществления подобных экспедиций. Общая сумма тендера составила 1,7 миллиарда рублей. Из документа известно, что в первых пилотируемых полетах Россия задействует ракету "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.

По словам Малахова, миссия позитивно скажется на развитии отечественной космонавтики.

"С одной стороны, это мода в исследованиях. С другой, она обоснована рядом наших текущих представлений о космосе и о том, что нам там делать. В целом эта миссия нужна, логична и обоснованна", – считает эксперт.





Алексей Малахов старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Луна в некотором плане не только "Роскосмосом", но и другими космическими агентствами считается плацдармом для отработки технологий дальнего космического полета и пребывания там людей. Просто потому, что она очень близко. Долететь туда можно всего за несколько дней – в случае необходимости доставлять туда нужное оборудование и эвакуировать экипаж при возникновении экстренной ситуации.

Специалист считает, что сам полет россиянина на Луну – пока отдаленная перспектива.

"Сейчас запланированы три ближайшие автоматические миссии на Луну. Последняя из них – "Луна-27" – на 2025 год. Соответственно, до этого момента речи о полете человека туда, если следовать логике этой программы, быть не может", – рассказал Малахов.





Алексей Малахов старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Если в целом говорить о сложности отправки на Луну людей на текущем витке развития космонавтики, на мой взгляд, это задача десятилетия. То есть если в начале 2030-х годов мы сможем отправить туда российского космонавта, будет очень здорово.

Стоимость полета россиянина на Луну собеседник Москвы 24 предположить затруднился. Однако он отметил, что в любом случае эти затраты будут не одномоментными, а распределятся на несколько лет.

Ранее российский космонавт Михаил Корниенко рассказал, зачем нужны полеты на Луну. По его словам, за Луну разворачивается борьба, так как она является хорошей базой, в том числе и военной.

