Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена

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Жители России получат возможность бесплатно отправить свои имена в космос. Об этом заявил руководитель направления по космическим наноспутникам компании "Геоскан" Александр Хохлов в беседе с РИА Новости.

Как рассказал представитель компании, акция "Отправь свое имя в космос" будет проводиться с 4 октября по 15 ноября. Принять участие в ней можно на официальном сайте "Геоскана".

"Нанесенные на специальные носители имена планируется доставить на околоземную орбиту на космических аппаратах типа CubeSat, разработанных инженерами компании", – сообщил Хохлов.

Запуск наноспутников "Геоскан 1U альфа", "Геоскан 1U бета", "Геоскан 1U гамма" и "Геоскан 3U альфа" будет произведен ракетой-носителем "Союз-2" с космодрома Восточный. Старт запланирован на весну 2022 года.

По плану организаторов акции, носители с именами будут закреплены на двух аппаратах.

Как отметил Хохлов, компания "Геоскан" первой в России дает подобную возможность всем желающим.

"Мы надеемся, что наша акция также привлечет внимание большого количества людей, которые желают прикоснуться к космосу", – разъяснил представитель компании.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что посетит Москву и встретится с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным при первой возможности. Он отмечал, что вакцинирован от коронавируса, поэтому надеется на скорейшую встречу.