Глава НАСА посетит Москву и встретится с Рогозиным при первой возможности

Фото: NASA/Bill Ingalls

Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что посетит Москву и встретится с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным при первой возможности, сообщает ТАСС.

"Как можно скорее, это будет зависеть от коронавируса. <...> Мы (с другими представителями руководства НАСА – Прим. ред.) действительно с нетерпением ждем того, чтобы поехать в Москву и встретиться с ним (Рогозиным – Прим. ред.)", – сказал Нельсон.

Он отметил, что вакцинирован от коронавируса, поэтому надеется на скорейшую встречу.

Ранее Билл Нельсон уже рассчитывал провести встречу Дмитрием Рогозиным, как только это будет возможно с учетом ситуации с коронавирусом.

