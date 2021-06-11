Директор NASA назвал сотрудничество РФ и США в космосе уникальным

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Сотрудничество России и Соединенных Штатов в космосе является исключительным и уникальным, оно не должно прекращаться, заявил руководитель NASA Билл Нельсон. Он отметил, что рассказал об этом главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в ходе их телефонного разговора.

"Я поговорил об этом с Рогозиным. Я сказал: "Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле", – сказал Нельсон в интервью газете Politico.

Ранее в "Роскосмосе" рассказали о предложении NASA продлить работу МКС до 2030 года.

Россия планировала выйти из проекта с 2025 года и заняться строительством своей орбитальной станции.