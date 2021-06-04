Глава NASA согласился приехать в Россию на встречу с Рогозиным

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Глава NASA Билл Нельсон согласился приехать в Россию в ответ на соответствующее приглашение гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом сообщили в пресс-службе российской корпорации.

"До конца июня 2021 года запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции GLEX 2021. Глава "Роскосмоса" также пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято", – говорится в сообщении.

До этого Рогозин и Нельсон провели телефонный разговор. Они обсудили российско-американское сотрудничество в сфере освоения космоса в рамках программы Международной космической станции.

Глава "Роскосмоса" коснулся вопроса санкций США, которые затрагивают предприятия российской космической промышленности, а также планов американской стороны по дальнейшей эксплуатации МКС. Он также выдвинул несколько инициатив по сотрудничеству двух стран в космосе. Уточняется, что все эти вопросы будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров и личных встреч.

Ранее сообщалось, что глава NASA Билл Нельсон по видеосвязи примет участие в конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге. Он заявил, что с нетерпением ждет дискуссии. По его словам, в космосе Россия и США "хорошо ладят друг с другом", несмотря на сложности "на поверхности Земли".

