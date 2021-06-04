Глава NASA согласился приехать в Россию на встречу с Рогозиным

Фото: nasa.gov
Глава NASA Билл Нельсон согласился приехать в Россию в ответ на соответствующее приглашение гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом сообщили в пресс-службе российской корпорации.
"До конца июня 2021 года запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции GLEX 2021. Глава "Роскосмоса" также пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято", – говорится в сообщении.
До этого Рогозин и Нельсон провели телефонный разговор. Они обсудили российско-американское сотрудничество в сфере освоения космоса в рамках программы Международной космической станции.
Глава "Роскосмоса" коснулся вопроса санкций США, которые затрагивают предприятия российской космической промышленности, а также планов американской стороны по дальнейшей эксплуатации МКС. Он также выдвинул несколько инициатив по сотрудничеству двух стран в космосе. Уточняется, что все эти вопросы будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров и личных встреч.
Ранее сообщалось, что глава NASA Билл Нельсон по видеосвязи примет участие в конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге. Он заявил, что с нетерпением ждет дискуссии. По его словам, в космосе Россия и США "хорошо ладят друг с другом", несмотря на сложности "на поверхности Земли".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: