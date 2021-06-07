Рогозин рассказал об экспериментах, которые будут проводить на МКС

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Медико-биологические и эксперименты, связанные с телемедициной, будут продолжаться на МКС. Такое заявление сделал гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Он также прокомментировал слова вице-премьера Юрия Борисова о завершении программы запланированных научных проектов на МКС.
"Я поясню, что имел в виду коллега Борисов. Он имел в виду, что на 51-м наклонении, на 51-м градусе наклонения орбиты, конечно, те эксперименты, которые проводились для исследования поведения человека именно в этих условиях, они, действительно, в каком-то смысле все уже проведены", – сказал Рогозин.
Руководитель "Роскосмоса" подчеркнул, что это не означает завершения всей работы. Так, недавно в невесомости проводился эксперимент по выращиванию хрящей и живых тканей, который невозможно повторить в условиях земной гравитации.
Ранее Рогозин рассказал об еще одном эксперименте российских космонавтов на МКС. Его результаты позволят ответить на вопрос, могут ли астероиды и метеориты переносить жизнь между планетами.
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