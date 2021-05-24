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Наука

11:48

Российскую космическую отрасль ждут "инженерные чудеса" – Рогозин

наука

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

В ближайшие 2–3 года изменится представление о российской космической отрасли, ее ждут "инженерные чудеса". Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С 2023 года "Роскосмос" волнообразно переходит к новой космической технике: мы запускаем ракету "Союз-5", начинает летать водородная "Ангара" и другие. В ближайшие 2-3 года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике", – приводит его слова ТАСС.

По словам Рогозина, тогда наступят времена, когда на футболках людей будет логотип не NASA, а "Роскосмоса".

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что с 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и создаст собственную орбитальную станцию. Он пояснил, что решение обусловлено старением конструкций и железа на МКС, что в перспективе может привести к катастрофе.

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