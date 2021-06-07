Рогозин рассказал об эксперименте российских космонавтов на МКС

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Российские космонавты на МКС проводят эксперимент, который поможет ответить на вопрос, могут ли астероиды и метеориты переносить жизнь между планетами. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, для этого на внешнем борту станции установили "определенные объемы", с помощью которых исследуют, как радиация, различные волны и другие воздействия открытого космоса влияют на незащищенные микроорганизмы.
"Это интереснейшая тема, которая связана с ответом на вечный вопрос: есть ли какая бы то ни было жизнь, помимо той, которая существует на Земле?" – пояснил Рогозин.
Он также добавил, что сейчас в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина рассматривают вариант стимулирования ученых тем, что в перспективе их лучшие разработки могут быть проверены на орбитальной станции, в том числе, возможно, с их непосредственным участием.
Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что в ближайшие 2–3 года российскую космическую отрасль ждут "инженерные чудеса".
По его словам, с 2023 года компания начнет переход к новой космической технике: будет запущена ракета "Союз-5", начнет летать водородная "Ангара".
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