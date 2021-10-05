Рогозин объяснил причину перехода на ручное управление "Союза МС-19" с киноэкипажем

Фото: ЦПК/"Роскосмос"
Причиной перехода пилотируемого корабля "Союз МС-19" с киноэкипажем на ручной режим стал сбой в системе стыковки "Курс" на МКС. Об этом сообщил ТАСС глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"По первой информации, речь идет о некотором сбое пассивной системы стыковки "Курс" на самой станции. Корабль в полной исправности", – отметил Рогозин.
Ранее сообщалось, что "Союз МС-19", на борту которого находится съемочная группа картины "Вызов", не смог состыковаться с Международной космической станцией в автоматическом режиме. Командир экипажа Антон Шкаплеров перешел на ручное управление.
Перейти на ручное управление командиру экипажа велел подмосковный Центр управления полетами.
Космический корабль с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября.
Киноэкипаж не смог с первого раза пристыковать корабль к МКС
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