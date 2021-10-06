Рогозин рассказал о состоянии находящихся на МКС Пересильд и Шипенко

Фото: roscosmos.ru

Врачи Центра подготовки космонавтов (ЦПК) оценили состояние находящихся на Международной космической станции актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко как нормальное, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, нештатных ситуаций нет, все работают по плану.

Космический корабль "Союз МС-19" с актерами Юлией Пересильд и Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур во вторник, 5 октября.

Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Планируется, что киноэкипаж проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

Фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. Главную роль в картине сыграет Пересильд.

