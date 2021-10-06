Эксперт рассказал, чего ждать зрителям от художественного фильма на МКС

Космический корабль с киноэкипажем стартовал с космодрома Байконур 5 октября. В состав экипажа корабля вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

Лента с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправилась в космос, чтобы спасти космонавта.

Эту тему обсудили с креативным продюсером программы The City Дмитрием Быковым. Он рассказал, что этот проект значит для кинематографа и чего ждать зрителям от художественного фильма на МКС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.